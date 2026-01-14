Osimhen “nuovo re del calcio nigeriano”, chi lo conosce davvero sa che è un vincente ma non egoista

Victor Osimhen questa sera giocherà la semifinale di Coppa d’Africa contro il Marocco. Per la Nigeria, l’attaccante ex Napoli è un leader ed è a tre reti in Nazionale per superare il miglior goleador del suo Paese, ovvero Rashidi Yekini.

Osimhen leader della Nigeria

La Bbc scrive:

Le persone che lo conoscono meglio insistono che Osimhen non sarebbe lo stesso attaccante senza quella voglia di vincere e qualsiasi accusa di egoismo nei suoi confronti non potrebbe essere più lontana dalla verità. Ha rivelato: «Non importa se eguaglierò il record o lo supererò. Penso che Rashidi Yekini sia il miglior attaccante che la Nigeria abbiano mai prodotto. Sto solo facendo del mio meglio. Cerco di vincere qualcosa di importante per il mio Paese. E penso che con l’aiuto dei miei compagni di squadra, sono su quella strada». Nato a Lagos, i primi anni della vita dell’attaccante del Galatasaray sono stati incredibilmente difficili. La morte dei suoi genitori lo ha fatto iniziare a lavorare presto, doveva badare a se stesso, a suo fratello e a sua sorella.

William Troost-Ekong, ex difensore, ha spiegato l’impatto che ha avuto l’infanzia dell’attaccante sulla sua competitività: «Ha avuto un’educazione dura. Ha dovuto badare a se stesso, suo fratello e sua sorella. Sfortunatamente, ha perso i suoi genitori abbastanza giovani. Perciò ha questa fame e questa fretta di vincere. Questo lo rende un vero leader». Yekini ha segnato 37 gol in 58 partite con la Nigeria, Osimhen è ora a 35 in 50 partite. La giornalista nigeriana Oluwashina Okeleji ha definito Osimhen il “nuovo re del calcio nigeriano”. L’Italia è stato il Paese dove la sua carriera è davvero decollata, diventando uno degli attaccanti più temuti al mondo. I suoi 26 gol nel 2022-23 lo hanno inserito nella storia del Napoli quando ha vinto lo scudetto dopo 33 anni. Ha superato George Weah come il marcatore africano più prolifico in Serie A.