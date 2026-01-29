Marianucci entro 48 ore firmerà con la Cremonese, in prestito secco
Tmw: il club lombardo ha un accordo con il Napoli per un prestito fino al termine della stagione. Si attende solo il sì definitivo dei partenopei.
Luca Marianucci diventerà a breve un nuovo giocatore della Cremonese. Arriverà dal Napoli in prestito secco.
Come riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore fra oggi e domani svolgerà le visite mediche con la Cremonese, e aggiunge:
Il club lombardo ha un accordo con il Napoli per il prestito secco – quindi senza diritti, né opzione né obbligo – fino al termine della stagione. Si attende solo il sì definitivo dei partenopei che stanno vivendo una situazione abbastanza particolare dal punto di vista degli infortuni. Arrivato nella scorsa estate per circa 8 milioni di euro, Marianucci non è riuscito a trovare una continuità di rendimento. In Serie A finora ha giocato solamente due partite, zero in tutte le altre competizioni.