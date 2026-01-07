Marianucci, Di Marzio conferma l’interesse del Torino
Il difensore del Napoli doveva andare in prestito alla Cremonese, ma adesso si è inserito il club piemontese per un prestito con diritto di riscatto
Il futuro di Marianucci non è al Napoli, almeno per questa ultima parte della stagione. Si è parlato tanto nei giorni scorsi di un prestito secco alla Cremonese. Operazione praticamente già chiusa secondo Di Marzio che doveva essere terminata il 4 gennaio. Così non è stato e adesso si è aggiunta un’altra pretendente.
L’ex difensore dell’Empoli lascerà quasi sicuramente il Napoli nel mercato di gennaio, ma adesso, secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, anche il Torino si è inserito su Marianucci.
Questa mattina ne aveva già parlato Tuttosport