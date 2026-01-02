Mainoo è un osservato speciale a Napoli, ma col mercato a saldo zero è difficile possa arrivare a titolo definitivo

Athletic: un colpo in prestito è invece possibile. Ci sono anche altri club di Premier su di lui.

Kobbie Mainoo è uno dei nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato invernale; il giovane centrocampista inglese (20 anni) non è riuscito a trovare spazio in questa prima parte di stagione al Manchester United e vorrebbe guadagnarsi un posto al prossimo Mondiale con la sua Nazionale; appena 11 presenze in Premier League finora, ma è sempre subentrato negli ultimi minuti di gara. Attualmente è infortunato, ma dovrebbe essere di nuovo disponibile nei prossimi giorni.

Mainoo cerca spazio, il Napoli continua a monitorarlo

Come riportato da Athletic:

La partenza di Mainoo sembrava inevitabile da un po’ di tempo e non avendo mai esordito da titolare in Premier League in questa stagione, gennaio potrebbe rappresentare una partenza per un giocatore che impressionò per le sue doti calcistiche prima dell’arrivo di Ruben Amorim. Il Napoli di Antonio Conte ha monitorato attentamente il calciatore, dopo i precedenti successi avuti con giocatori del Manchester United, come Scott McTominay. Il Napoli è attualmente limitato dalla Serie A per il mercato, il che significa che un accordo per un acquisto definitivo sarebbe difficile, ma un’opzione in prestito è possibile. Ci sono anche interessi di altri club di Premier per Mainoo.

Su Youtube Fabrizio Romano lo scorso 26 dicembre:

«L’unico modo di sperare in un’operazione Kobbie Mainoo è quello legato al prestito. Non si parlerà di titolo definitivo, non si parlerà di diritti di riscatto senza le garanzie per il Manchester United di poter trattenere il giocatore».