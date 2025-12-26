Mainoo potrebbe arrivare al Napoli solo in prestito: lo stesso calciatore non vuole lasciare lo United a titolo definitivo

Fabrizio Romano Su Youtube: «Il giocatore è parte del progetto United per il futuro, bisognerà capire se il Manchester troverà un sostituto e se il Napoli vorrà aspettare i tempi dei Red Devils.»

Nel consueto aggiornamento Youtube di Fabrizio Romano, il noto esperto ha fatto il punto sulla questione Mainoo-Napoli.

Telenovela Mainoo-Napoli: il punto di Fabrizio Romano

«L’unico modo di sperare in un’operazione Kobbie Mainoo è quello legato al prestito. Non si parlerà di titolo definitivo, non si parlerà di diritti di riscatto senza le garanzie per il Manchester United di poter trattenere il giocatore.

Rúben Amorim va in conferenza stampa e dice: «Kobbie Mainoo è il futuro del Manchester United», e questo significa che lo United il giocatore non vuole perderlo. Vi ho sempre parlato di prestiti e continuo a parlarvi di prestiti. Per il prestito stesso, Rúben Amorim dice:

«Non possiamo lasciare partire Kobbie Mainoo, a meno che non abbiamo un sostituto».

E quindi ragazzi confermo in pieno quello che vi ho raccontato per settimane: su Kobbie Mainoo (e su Zirkzee) finché non c’è un ok dello United, che può dipendere dai sostituti — e questo è l’incastro chiave — bisogna essere pazienti.

In questo momento su Kobbie Mainoo vi confermo che il Napoli c’è, che il Napoli continua a lavorare, che il giocatore al Napoli direbbe sì, ma che il giocatore mantiene un legame con lo United. Il giocatore è parte del progetto United per il futuro e, da quanto mi risulta, il giocatore stesso non vuole lasciare lo United a titolo definitivo ad oggi. Ad oggi pensa a un prestito.

Poi chiaramente, una volta fatto il prestito, si vede come ci si trova e tutto il resto. Però questa è la questione Mainoo, e quindi bisognerà capire se lo United troverà un sostituto, quando, e se il Napoli vorrà aspettare i tempi dello United.