Maignan che urla “p…ttana di tua madre” a fine partita. Ce l’aveva con l’arbitro Mariani? (L’Equipe)

In Francia si scatena la polemica. L'Équipe: "Nonostante l'errore di Stanciu, il portiere dei Blues avrebbe urlato e insultato rientrando negli spogliatoi”

Il finale incandescente che ha segnato il pareggio tra Milan e Genoa è culminato nella furia di Mike Maignan al fischio finale. Il portiere francese avrebbe insultato pesantemente l’arbitro Mariani e in Francia è già scoppiata la polemica. Ecco cosa scrive L’Équipe.

Maignan insulta l’arbitro Mariani? I dettagli

Si legge sull’Équipe:

Il recupero della partita tra Milan e Genoa (1-1) è stato costellato di colpi di scena. Tre minuti dopo il pareggio di Rafael Leão (90’+2), al termine di un contropiede del Genoa, Mikael Egill Ellertsson è caduto nell’area di rigore in seguito a un contatto con Davide Bartesaghi.

L’arbitro Maurizio Mariani, che poco prima non aveva concesso un calcio di rigore ai milanesi (90’+3), questa volta non ha esitato a indicare il dischetto e ad ammonire i contestatori Pavlović, Tomori e anche il capitano rossonero Mike Maignan (90’+7). Se Nicolae Stanciu ha fallito la trasformazione del rigore, calciando alto (90’+9), questo errore non ha placato la rabbia del portiere della nazionale francese, furioso al momento di rientrare negli spogliatoi.

Al punto da lasciarsi andare – direttamente all’indirizzo dell’arbitro? – a parole che scandalizzerebbero anche le orecchie più caste: «Pu**** di tua madre, figlio di p***», ha urlato Maignan, poi calmato e accompagnato verso gli spogliatoi da Adrien Rabiot.