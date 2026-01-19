Lukaku, almeno lui, è guarito: partirà per Copenaghen

Lukaku sarà tra i convocati per Copenaghen-Napoli gara fondamentale per la permanenza del Napoli in Champions League.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Lukaku c’è, di nuovo in gruppo e pronto alla convocazione per quello che a due partite dalla fine – chiusura contro il Chelsea al Maradona, il 28 gennaio – può essere considerato il crocevia del futuro in Champions: Copenaghen-Napoli. Napoli dimezzato a casa di Hojlund ma con Romelu in panchina pronto a dare il cambio a Rasmus, sfinito e prosciugato da una serie interminabile di 19 partite dal 28 ottobre a Lecce, dopo l’infortunio, subentrando. Numeri: 17 le ha giocate dall’inizio, la seconda vissuta in corsa è stata quella con il Cagliari in Coppa Italia, e in totale ha accumulato 1502 minuti esclusi recuperi in 81 giorni. Più altri 84 in Scozia-Danimarca del 18 novembre: e il bilancio finale arriva a 1586. Della rosa del Napoli è il quarto per minutaggio complessivo, pur essendo arrivato alla terza giornata e avendone saltate tre.

Il valore del rientro di Lukaku, questa volta, non sarà meramente nominale: rispetto alla prima convocazione da agosto per la Supercoppa a Riyadh, dove non entrò mai perché non ritenuto in condizione, questa volta la storia sarà diversa. Certo, la sua ultima apparizione in campo è datata 14 agosto 2025, il giorno in cui uscì di scena per la grave lesione al retto femorale sinistro rimediata contro l’Olympiacos in amichevole, e domani saranno trascorsi 159 giorni e 242 dall’ultima uffi ciale nella notte scudetto, ma almeno qualcosa Romelu potrà darla in caso di necessità.