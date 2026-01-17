Luis Enrique: «Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation»

Luis Enrique, dopo la vittoria del suo Psg contro il Lille quarto in classifica (per 3-0 ndr), è intervenuto in conferenza stampa in modo piuttosto critico nei riguardi della fase difensiva dei suoi. Di seguito quanto dichiarato.

Luis Enrique: «Bisogna difendere meglio, così non vinceremo trofei»

Cosa pensi del secondo gol di Ousmane Dembélé?

«È un gol che pochi giocatori possono segnare. È un gol da PlayStation. Quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente, questo è ciò che ottieni. Mi aspetto di più da Ousmane, anche se tutti adoriamo i suoi gol. Ma ciò che apprezziamo davvero è la sua capacità di liberare la difesa della squadra. Tutta la squadra deve migliorare in questo aspetto. Il Lille ha superato la nostra pressione molto facilmente. Siamo stati fortunati perché abbiamo segnato tre gol. Ma è incredibile considerando che non ne abbiamo segnato nessuno nell’ultima partita. Il Lille non meritava quella differenza, ma sono molto contento del risultato.»

I dubbi sono stati dissipati?

«Il secondo tempo è stato diverso. Abbiamo pressato molto bene. Questo ha reso la partita difficile per gli avversari. Ma il nostro primo tempo è stato molto pericoloso. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. I giocatori lo sanno. Per vincere trofei importanti, dobbiamo migliorare il nostro livello difensivo. È questo che dobbiamo cambiare.»

Cosa hai cambiato durante la pausa?

«Abbiamo cambiato il nostro pressing. Si tratta di essere più concentrati, di dare meno tempo agli avversari. È importante rimanere connessi per tutta la partita. Non possiamo abbassare la guardia. Altrimenti, avremo problemi, come nel primo tempo.»

Ousmane Dembélé merita un trattamento diverso?

«Perché? Non capisco. Non la penso così.»

I tuoi avversari ti stanno analizzando meglio di prima?

«Bisogna essere concentrati e concentrati fin dai primi minuti. Se ti rilassi, se pensi di avere il tempo di vincere, ripensaci! Devi essere al 100% fin dal primo minuto. Se non premi nelle giuste condizioni, avrai problemi.»