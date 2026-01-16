Luis Enrique: «Il calcio a 10? Può essere interessante vedere pochi giocatori in un campo grande»

«Alle Olimpiadi, ho scoperto il rugby a 7 e il basket 3 contro 3». Platini aveva dichiarato circa due anni fa: «Il calcio a undici è datato, nel 1900 si correva meno e il gioco era più lento».

Sta tornando alla ribalta l’idea di ridurre il numero di giocatori in campo a dieci. A parlarne era stato Michel Platini circa due anni fa, successivamente il discorso è stato ripreso dal tecnico del Psg Luis Enrique.

A Rmc Sport Platini aveva dichiarato:

«Forse dovremmo togliere un giocatore, giocare in dieci. Il calcio, lo facevamo a undici nel 1900, ma nel 1900 si correva meno di oggi, c’erano meno giocatori forti, ed era più lento».

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Psg-Lille, Luis Enrique ha commentato:

«Sono aperto a situazioni che possono migliorare il calcio. Così pochi giocatori su un campo così grande, può essere interessante. Alle Olimpiadi, ho scoperto il rugby a 7 e il basket 3 contro 3».

So Foot ha approfondito la questione:

Cogliamo l’occasione per ricordargli che il calcio non è praticato solo a 11 e che questo sport ha conosciuto molte varianti fin dalla sua invenzione moderna nel 1863: futsal a 5, calcio misto. E, naturalmente, il recente torneo della Kings League. Inoltre, le famose leggi sul cosiddetto “calcio a 11”, non hanno cessato di essere modificate o adattate, come la regola del fuorigioco o il divieto per il portiere di prendere la palla con le mani su un passaggio all’indietro.

La proposta di Michel Platini, in nome dell’amore per il calcio offensivo, ha la particolarità di venire, per una volta, a scalfire il dogma che finora ha assicurato la sua diffusione in tutto il mondo. Il calcio si gioca 11 contro 11, con un portiere, per 90 minuti su un campo con dimensioni ben definite.