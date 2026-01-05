Lucca al Benfica è la prima notizia dei portoghesi di A Bola
Il club lo tratta per un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il Napoli preferirebbe cederlo per 30 milioni, ma sarà difficile. A Mourinho piace perché offre soluzioni diverse rispetto a Pavlidis o Ivanovic.
Il Benfica è interessato a Lorenzo Lucca del Napoli per questo mercato invernale.
Il Benfica punta a Lucca
Come riportato da A Bola:
Benfica e Napoli stanno negoziando il trasferimento in prestito di Lorenzo Lucca; è l’obiettivo preferito di Jose Mourinho per rafforzare il suo attacco e Rui Costa sta cercando di soddisfare questo desiderio. In questo momento, stanno discutendo con gli azzurri la possibilità di inserire un diritto o obbligo di riscatto a fine stagione. Il Napoli, a causa dei vincoli del fair play finanziario, preferirebbe cederlo e vorrebbe farlo per 30 milioni, ma sa che questo scenario difficilmente si concretizzerà.
Un possibile accordo con il Benfica costringerebbe il Napoli a trovare un sostituto anche in prestito e per importi identici, che includa uno stipendio 2 milioni a stagione. Lucca, per essere un attaccante alto e forte fisicamente, offre a José Mourinho soluzioni diverse rispetto a Vangelis Pavlidis o Franjo Ivanovic.