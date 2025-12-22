Manna: «La permanenza di Lucca dipende da lui, deve alzare i giri, non solo in partita ma anche in settimana»

A Mediaset: «Il Bologna in campionato è stata una partita che per noi ha segnato uno spartiacque. Abbiamo fatto un mea culpa e ci siamo ricompattati»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della finale di Supercoppa contro il Bologna

Le parole di Manna

Campionato e Supercoppa

«Può diventare una serata storica, ma dobbiamo giocarla. Sarà una partita difficile, siamo contenti di giocare questa partita che sarà molto lunga e dobbiamo stare sul pezzo»

Giocate con Hojlund

«Ha fatto bene subito, ha segnato nella prima partita. Poi entrare nei meccanismi di squadra è difficile e giocare ogni tre giorni non aiuta. Siamo conte di averlo con noi»

Lucca è sul mercato?

«Direi che in questo momento sono prematuri, Lukaku sta rientrando, ha bisogno di lavorare perché è un calciatore con una mole muscolare abbastanza importante. Non dobbiamo accelerare. Lorenzo è un calciatore forte per noi, lo abbiamo scelto, ma deve alzare i giri, non solo in partita ma anche in settimana»

Che effetto fa ritrovare il Bologna ripensando al campionato?

«È stata una partita che per noi ha segnato uno spartiacque. Abbiamo fatto un mea culpa e ci siamo ricompattati»