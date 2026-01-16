Lucca non ha intenzione di trasferirsi all’Al-Hilal

Dopo aver ricevuto la telefonata da Simone Inzaghi per convincerlo a firmare con l’Al Hilal, Lorenzo Lucca pare non essere intenzionato ad approdare in Arabia.

Lucca in Arabia? La situazione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

L’attaccante Lorenzo Lucca non sembra intenzionato a trasferirsi all’Al-Hilal, nonostante le ultime indiscrezioni.

#Napoli’s striker Lorenzo #Lucca doesn’t seem to be heading in the direction of #AlHilal, despite the last rumors. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2026

L’attaccante del Napoli è fuori dai piani degli azzurri. Ha segnato due reti finora in stagione, una in campionato contro il Pisa, suo ex club, e una in Coppa Italia contro il Cagliari. Antonio Conte gli aveva dato una chance a inizio campionato per sostituire Romelu Lukaku infortunato, ma l’ex Udinese non ha reso come si sperava, e per questo si è virati su Rasmus Hojlund.