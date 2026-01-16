Home » Il Campo » Calciomercato

Lucca non ha intenzione di trasferirsi all’Al-Hilal

Lo riporta Nicolò Schira. Nonostante l'attaccante del Napoli sia stato contattato dal tecnico Simone Inzaghi, non sembra gradire la destinazione.

Napoli's Italian forward #27 Lorenzo Lucca (L) fights for the ball with Cagliari's Italian defender #6 Sebastiano Luperto during the Italian Serie A football match SSC Napoli vs Cagliari Calcio on August 30, 2025 at the Diego Armando-Maradona stadium. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Dopo aver ricevuto la telefonata da Simone Inzaghi per convincerlo a firmare con l’Al Hilal, Lorenzo Lucca pare non essere intenzionato ad approdare in Arabia.

Lucca in Arabia? La situazione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

L’attaccante Lorenzo Lucca non sembra intenzionato a trasferirsi all’Al-Hilal, nonostante le ultime indiscrezioni.

L’attaccante del Napoli è fuori dai piani degli azzurri. Ha segnato due reti finora in stagione, una in campionato contro il Pisa, suo ex club, e una in Coppa Italia contro il Cagliari. Antonio Conte gli aveva dato una chance a inizio campionato per sostituire Romelu Lukaku infortunato, ma l’ex Udinese non ha reso come si sperava, e per questo si è virati su Rasmus Hojlund.

