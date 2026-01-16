Lucca non ha intenzione di trasferirsi all’Al-Hilal
Lo riporta Nicolò Schira. Nonostante l'attaccante del Napoli sia stato contattato dal tecnico Simone Inzaghi, non sembra gradire la destinazione.
Dopo aver ricevuto la telefonata da Simone Inzaghi per convincerlo a firmare con l’Al Hilal, Lorenzo Lucca pare non essere intenzionato ad approdare in Arabia.
Lucca in Arabia? La situazione
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:
L’attaccante Lorenzo Lucca non sembra intenzionato a trasferirsi all’Al-Hilal, nonostante le ultime indiscrezioni.
#Napoli’s striker Lorenzo #Lucca doesn’t seem to be heading in the direction of #AlHilal, despite the last rumors. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2026
L’attaccante del Napoli è fuori dai piani degli azzurri. Ha segnato due reti finora in stagione, una in campionato contro il Pisa, suo ex club, e una in Coppa Italia contro il Cagliari. Antonio Conte gli aveva dato una chance a inizio campionato per sostituire Romelu Lukaku infortunato, ma l’ex Udinese non ha reso come si sperava, e per questo si è virati su Rasmus Hojlund.