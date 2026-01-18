Lang ha detto sì al Galatasaray, Lucca non ancora al Nottingham Forest (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio fa il punto del mercato del Napoli a Sky Sport.

«Cominciamo col dire che il mercato del Napoli ha determinati paletti, anche a livello di formule. Ossia se i calciatori escono in prestito, può prendere calciatori in prestito.

Il Napoli deve innanzitutto concretizzare le uscite, sia Lang che Lucca sono a un passo dal salutare il Napoli almeno temporaneamente perché andrebbero via in prestito con diritto di riscatto.

Lang può andare al Galatasaray in prestito, c’è la disponibilità del giocatore.

Per quel riguarda Lucca, invece, c’è l’accordo col Nottingham Forest: prestito diritto di riscatto. C’è l’accordo tra i club, manca l’ok del giocatore. Lucca ha già detto dei no all’estero, anche al Benfica, voleva rimanere in Italia dove il Pisa gli sta facendo una corte romantica visto che Lucca ha già giocato lì.

Poi il Napoli deve prenderne due, alle stesse condizioni, Deve prendere un centravanti e un esterno. In questo momento il nome più caldo è En-Nesyri che stasera è entrato in finale di Coppa d’Africa. Come esterno c’è Sterling ma non c’è nulla di chiuso, il club vuole valutare meglio i profili nelle prossime ore»