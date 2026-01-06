Lucca, il Napoli non intende rimetterci un euro
La Gazzetta: piace al Benfica come al Porto. Il Napoli deve riscattarlo e versare 26 milioni all'Udinese e soprattutto capire come sta Lukaku
Ieri Lucca al Benfica è stato a lunga la notizia di apertura del giornale sportivo portoghese A Bola. Oggi se ne scrive e se ne parla anche in Italia. L’operazione dipende ovviamente dia soldi, come ricorda la Gazzetta dello Sport:
Il mercato incide, anche quando lo spazio di manovra è vicino allo zero. Però ci sono tanti giocatori azzurri che hanno un certo appeal e che hanno voglia di tornare a sentirsi protagonisti, con un minutaggio rilevante. Vale per Lang, su cui arrivano voci dalla Turchia, ma soprattutto per Lorenzo Lucca, che attira attenzione e che piace non solo in Italia ma anche all’estero. In Portogallo, ad esempio, ha tanti estimatori. José Mourinho cerca disperatamente un centravanti per il suo Benfica e l’attaccante piemontese è nella lista dei papabili, oltre che dei desideri. Ma anche il Porto è una possibilità, anche se meno probabile. Lucca è in prestito – tecnicamente – e per essere ceduto va prima riscattato (26 milioni di euro all’Udinese) e poi eventualmente venduto. Il Napoli non intende rimetterci un euro e comunque attende prima di capire quali siano i tempi di recupero di Lukaku, che sono slittati e prevedono il rientro del belga non prima di una decina di giorni.
Per le entrate, la Gazzetta scrive:
Occhio sempre al possibile inserimento azzurro per Raspadori, ceduto in estate all’Atletico, dopo due scudetti vinti. Occhio anche a Dovbyk che si sta offrendo. Il mercato, anche a Napoli, è apertissimo.