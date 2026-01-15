Lucca, il Besiktas lo vorrebbe al posto di Abraham

Il Besiktas è interessato a Lorenzo Lucca per il mercato invernale, ma devono prima cedere Tammy Abraham all’Aston Villa. La cessione di Lucca consentirebbe al Napoli di poter prendere En-Nesyri dal Fenerbahce.

Interesse del Besiktas per Lucca

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Gli azzurri, che possono fare operazioni solamente a saldo zero, hanno chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri, ma devono prima cedere uno tra Lucca e Lang. E in questo senso, nelle ultime ore il Besiktas ha mostrato grande interesse per il primo, che potrebbe così lasciare la Campania dopo pochi mesi dal suo arrivo. I turchi sono pronti ad accelerare per la punta ex Udinese, ma devono prima definire la cessione di Abraham all’Aston Villa. A quel punto, il Besiktas potrà spingere con il Napoli per l’attaccante, provando anche a convincere il giocatore ad accettare la destinazione.