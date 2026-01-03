Il Benfica è molto interessato a Lucca: il Napoli potrebbe anticipare il riscatto a gennaio e rigirare il calciatore a un altro club

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sul canale YouTube di Romano, ci aggiornano sulle trattative di mercato in casa Napoli. Ecco il punto su Lang e Lucca.

Lang e Lucca via? Il punto

Inizia Romano:

Ieri vi spiegavo la situazione di Noa Lang a e vedremo se ci saranno poi sviluppi a livello di offerte che possono soddisfare il Napoli. È quello che raccontavo ieri. Oggi se n’è parlato molto in Turchia anche di queste iniziative trattative su Lang. A me non risulta che ci sia qualcosa ancora di avanzato, anche perché poi bisognerà passare dal Napoli e capire se qualcuno veramente darà quello che il Napoli vuole.

Sul Lucca è un discorso abbastanza simile: va bene che forse questo feeling con Conte non è decollato dall’inizio, però oggi bisogna capire chi potrà veramente soddisfare il Napoli sia a livello di formula sia a livello di costi.

Su Lorenzo Lucca possiamo dirvi che, rispetto alle voci delle ultime ore, ci risulta un Benfica molto interessato alla situazione, alla ricerca di un attaccante con Lorenzo Lucca in lista. Il Porto in questo momento non risulta essere caldo su Lorenzo Lucca, ma attenzione in generale a questo nome.

Continua Moretto:

Voglio specificare una cosa, rimarcare un dettaglio: il riscatto di Lucca con il Napoli verrebbe esercitato nei primi giorni di febbraio. Quindi il Napoli, per poter rivendere o comunque anche prestare Lucca a un altro club, dovrebbe prima riscattarlo dall’Udinese. C’è questo diritto di riscatto che verrebbe quindi anticipato a gennaio. Il Napoli è convinto di poter fare questo tipo di operazione per poi rigirare il calciatore in un altro club.

Conclude Romano:

Sostanzialmente abbiamo detto: Benfica è interessato perché Mourinho sta cercando una punta e c’è sempre un occhio di riguardo per il mercato italiano. Il Porto in questo momento non ci risulta caldo, anche perché c’è un titolare come Samu e quindi mettere un’altra prima punta dove ce n’è già una sarebbe complicato. Lucca vuol giocare, giustamente direi.

Oggi questo è lo scenario. Dico sempre però che siamo al tre, se non sbaglio, di gennaio. Occhio al mercato italiano perché il mercato italiano degli attaccanti deve ancora entrare veramente nel vivo ed è ancora prestissimo. Da qui ad aprirsi altre porte anche in Italia mi terrei sempre una strada aperta, per cui vedremo gli sviluppi che riguardano Lorenzo Lucca.