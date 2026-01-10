Lucca è stato proposto alla Juventus, per il momento l’attaccante ha rifiutato le altre offerte ricevute

Lorenzo Lucca è in uscita dal Napoli e pare sia stato proposto alla Juventus, dopo il forte interesse del Benfica, che però non è disposto a investire i 30 milioni che chiede il Napoli.

La situazione di mercato di Lucca

Alfredo Pedullà ha dichiarato sul suo canale YouTube:

«Lo stesso entourage di Daniel Maldini, Beppe Riso, nei dialoghi con la Juventus ha proposto anche Lorenzo Lucca. Il giocatore non vuole approfondire per ora le tre proposte che ha avuto, vedremo se cambierà idea dopo la partita contro l’Inter. Dovrà prendere una decisione e anche il Napoli dovrà decidere se dare a Conte un esterno o una prima punta».