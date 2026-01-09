Lucca ha capito che al Benfica col greco Pavlidis avrebbe avuto poco spazio (e quindi non ci va)

Il giornale portoghese A Bola scrive che l'attaccante ex Udinese si è raffreddato. Ha capito che al Benfica non è che stiano aspettando a lui. E poi il Napoli chiede troppo

Si complica la strada per Lorenzo Lucca al Benfica, José Mourinho lo aveva individuato per rafforzare la presenza offensiva, ma le cose non stanno come lo Special one vorrebbe. Soprattutto perché Lucca ha capito che non avrebbe affatto la strada spianata, al Benfica tra Pavlidis e Ivanovic c’è concorrenza in attacco, il posto bisogna guadagnarselo. Lo scrive A Bola

Lucca sta mostrando resistenza a lasciare il paese, preferendo proseguire la carriera in Serie A. Questo è un primo ostacolo per gli “encarnados”, che dovrebbero convincere un giocatore con un ampio mercato e che, a 25 anni, ha già avuto esperienza all’estero (all’Ajax, nei Paesi Bassi) per poi tornare in una lega importante. Seconda difficoltà: la concorrenza. Il Benfica deve vedersela, per esempio, con il Nottingham Forest tra gli interessati stranieri, ma in Italia Juventus, Roma, Milan e Lazio sono già stati accostati al futuro di Lucca. La Juventus è seriamente interessata e cerca di rinforzare il proprio attacco.

Terza difficoltà: l’elevato valore richiesto dal Napoli. Il club italiano ha acquistato il giocatore dall’Udinese per circa 35 milioni di euro (9 milioni di prestito più obbligo di riscatto di 26 milioni) più altri 5 milioni in variabili. I partenopei, sotto pressione della Uefa per rispettare il “fiscal fair play”, chiedono circa 30 milioni per il centravanti di 2,01 metri.

Inoltre, il giocatore stesso e il suo entourage considerano improbabile la possibilità di giocare regolarmente al Benfica, data la presenza dell’attaccante greco Pavlidis (oltre a Ivanovic, aggiungiamo noi del Napolista): è alta la consapevolezza che sarebbe difficile scalzarlo dal ruolo di titolare in tempi brevi.