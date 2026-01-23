Lucca è nuovo giocatore del Nottingham Forest, arriva in prestito con diritto di riscatto

Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, ora è ufficiale. L’attaccante ex Udinese era arrivato a Napoli la scorsa estate per circa 40 milioni. Ha firmato col club inglese per un prestito con diritto di riscatto di circa 35-40 milioni.

“Il Nottingham Forest è lieto di confermare l’ingaggio di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con il Club che detiene un’opzione per rendere permanente l’accordo in estate”, si legge sul sito ufficiale del club inglese.

Edu Gaspar, Global Head of Football del Nottingham Forest, ha accolto Lorenzo Lucca dopo l’ufficialità del trasferimento dal Napoli:

«Lorenzo è un giocatore che porta qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero felici che si sia unito a noi. Avendo giocato ai massimi livelli in diversi paesi, arriva con un buon mix di esperienza e possibilità di crescere ulteriormente come calciatore. Tutti nel Club gli danno il benvenuto e non vediamo l’ora di vedere l’impatto che potrà avere per il resto della stagione».