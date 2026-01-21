Ora non prendiamocela con Lucca per quel gol sbagliato nel finale di Napoli-Copenaghen. Tra l’altro – aggiungiamo – era tutta da verificare la sua posizione in fuorigioco più che sospetto. Il Corsera scrive anche di Hojlund inaspettatamente fischiato, effettivamente ci avevano raccontato che in Danimarca erano tutti contenti di accogliere il figliol prodigo. Una cosa è il buonismo informativo, un’altra è la realtà.

In ogni caso ne scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Sui piedi di Lucca nel finale con­vulso la palla della vit­to­ria, il cen­tra­vanti che ha già un piede fuori in que­sta ses­sione di mer­cato, la spreca. Ma è l’ultimo dei respon­sa­bili per una gara sciu­pata inspie­ga­bil­mente dopo un primo tempo di domi­nio asso­luto. Troppo inge­nuo il fallo di rigore di Buon­giorno, troppo sta­tico il Napoli che in quella fase della par­tita si era abbas­sato e subiva il pres­sing dei danesi. Conte non vuole alibi, ma l’assenza di Rrah­mani si è fatta sen­tire.

Sotto i riflet­tori c’è Hoj­lund, ina­spet­ta­ta­mente fischiato dal pub­blico di casa sua, chia­mato al solito lavoro di accom­pa­gnare la mano­vra offen­siva, di far salire la squa­dra ma che vuole lasciare il segno. Si avvi­cina più volte al gol, ma col pas­sare dei minuti si inner­vo­si­sce per­ché non arriva.

Tutto da rifare. Conte lan­cia den­tro oltre al gio­vane Ambro­sino anche Lang e Lucca. La mano­vra però è con­fusa, fre­ne­tica. Il pareg­gio nella notte danese somi­glia tanto a una scon­fitta.