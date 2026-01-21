Lucca è l’ultimo dei responsabili per una gara sciupata inspiegabilmente
Il Corsera: “primo tempo di dominio assoluto. Hojlund inaspettatamente fischiato dal pubblico di casa sua. Troppo ingenuo il fallo di rigore di Buongiorno”
Ora non prendiamocela con Lucca per quel gol sbagliato nel finale di Napoli-Copenaghen. Tra l’altro – aggiungiamo – era tutta da verificare la sua posizione in fuorigioco più che sospetto. Il Corsera scrive anche di Hojlund inaspettatamente fischiato, effettivamente ci avevano raccontato che in Danimarca erano tutti contenti di accogliere il figliol prodigo. Una cosa è il buonismo informativo, un’altra è la realtà.
In ogni caso ne scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
Sui piedi di Lucca nel finale convulso la palla della vittoria, il centravanti che ha già un piede fuori in questa sessione di mercato, la spreca. Ma è l’ultimo dei responsabili per una gara sciupata inspiegabilmente dopo un primo tempo di dominio assoluto. Troppo ingenuo il fallo di rigore di Buongiorno, troppo statico il Napoli che in quella fase della partita si era abbassato e subiva il pressing dei danesi. Conte non vuole alibi, ma l’assenza di Rrahmani si è fatta sentire.
Sotto i riflettori c’è Hojlund, inaspettatamente fischiato dal pubblico di casa sua, chiamato al solito lavoro di accompagnare la manovra offensiva, di far salire la squadra ma che vuole lasciare il segno. Si avvicina più volte al gol, ma col passare dei minuti si innervosisce perché non arriva.
Tutto da rifare. Conte lancia dentro oltre al giovane Ambrosino anche Lang e Lucca. La manovra però è confusa, frenetica. Il pareggio nella notte danese somiglia tanto a una sconfitta.