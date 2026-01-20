Boban: «Si è sentita l'assenza di tanti calciatori perché in campo non erano sicuri. Queste sono partite da condurre in porto, devi avere l'esperienza di sapere che devi segnare altri gol».

Capello: «Perché non è entrato Lukaku?». Condò: «È entrato Lucca e si è mangiato un gol»

Sconforto anche negli studi di Sky Sport per il pareggio del Napoli a Copenaghen. Una partita che i Napoli sta vincendo e stava giocando undici contro dieci. Errori imperdonabili. In studio Boban prova a essere indulgente: «Si è sentita l’assenza di tanti calciatori perché in campo non erano sicuri. Queste sono partite da condurre in porto, devi avere l’esperienza di sapere che devi segnare altri gol. Purtroppo si vede che mancano dei riferimenti importanti».

Fabio capello si chiede come mai non è entrato Lukaku. «L’abbiamo visto scaldarsi, l’ha portato in panchina. Perché non è entrato?». Condò: «È entrato Lucca che si è mangiato un gol nel finale». A Sky Sport giustamente sottolineano come adesso il Napoli sia obbligato a battere il Chelsea mercoledì prossimo al Maradona in una partita dentro fuori. E nel frattempo domenica sera il Napoli giocherà allo Stadium contro la Juventus di Spalletti.

Leggi anche: Di Lorenzo: «Nel secondo tempo siamo entrati in campo come se il risultato fosse 5-0 »