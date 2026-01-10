Luca Zidane scatena una rissa alla fine di Algeria-Nigeria

Rmc Sport: il figlio di Zinedine se l'è presa col nigeriano Onyedika ed è scoppiato il caos. L'arbitro della partita è uscito scortato dalla sicurezza. Anche alcuni tifosi algerini trattenuti.

L’Algeria ha perso 2-0 i quarti di finale di Coppa d’Africa contro la Nigeria. Al fischio finale del match, gli algerini, tra cui Luca Zidane (figlio di Zinedine), sono stati protagonisti di una rissa con il calciatore nigeriano Raphael Onyedika. Per la Nigeria, gol e assist di Victor Osimhen, che ora dovrà affrontare il Marocco in semifinale. L’Algeria, allenata da Petkovic, aveva finora subito un solo gol in Coppa d’Africa, nel match contro la Guinea Equatoriale nella fase a gironi.

La rissa dopo Algeria-Nigeria con protagonista Luca Zidane

Rmc Sport riporta quanto accaduto alla fine del match, che ha coinvolto non solo chi era in campo, ma anche i tifosi algerini, che volevano invadere il campo:

Al fischio finale, Zidane era tra i giocatori più infastiditi e se l’è presa con Raphael Onyedika, che ha risposto spingendolo via. Da lì è partita una rissa generale, mentre i giocatori e membri dello staff di entrambe le squadre hanno cercato di placare tutti. L’arbitro della partita, il senegalese Issa Sy, è uscito dal campo scortato dalla sicurezza, come precauzione. Anche alcuni tifosi algerini erano arrabbiati, pronti ad entrare in campo, trattenuti dalle forze di sicurezza.