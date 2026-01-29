Lookman non è più incedibile: l’Atalanta chiede meno di 45 milioni (Pedullà)
Cifra richiesta la scorsa estate. Ha un contratto in scadenza nel 2027. Il Napoli lo continua a monitorare e ora anche il Fenerbahce è interessato.
Ademola Lookman non è più incedibile per l’Atalanta. Quest’estate il Napoli aveva mostrato interesse per lui, oltre all’Inter, ma nessuna delle due squadre era riuscita a trovare un accordo con la Dea. Ora il Fenerbahce ci sta provando, con gli azzurri che continuano a monitorare il giocatore, soprattutto dopo la partenza di Noa Lang.
Come riportato da Alfredo Pedullà su X:
Lookman: Dopo la prestazione di ieri l’Atalanta ha deciso di ascoltare offerte. Con un contratto in scadenza 2027 basterebbe meno (forse anche molto meno) dei 45 milioni e passa chiesti la scorsa estate.
#Lookman: dopo la prestazione di ieri l’#Atalanta ha deciso di ascoltare offerte. Con un contratto in scadenza 2027 basterebbe meno (forse anche molto meno) dei 45 milioni e passa chiesti la scorsa estate https://t.co/IJjITtfAol
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2026
In questa stagione, il nigeriano ha fornito tra campionato e Champions 3 gol e 2 assist in 19 presenze.