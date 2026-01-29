Home » Il Campo » Calciomercato

Lookman non è più incedibile: l’Atalanta chiede meno di 45 milioni (Pedullà)

Cifra richiesta la scorsa estate. Ha un contratto in scadenza nel 2027. Il Napoli lo continua a monitorare e ora anche il Fenerbahce è interessato.

serie a Pedullà Lookman

Mg Bergamo 30/09/2025 - Champions League / Atalanta-Club Brugge / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Ademola Lookman

Ademola Lookman non è più incedibile per l’Atalanta. Quest’estate il Napoli aveva mostrato interesse per lui, oltre all’Inter, ma nessuna delle due squadre era riuscita a trovare un accordo con la Dea. Ora il Fenerbahce ci sta provando, con gli azzurri che continuano a monitorare il giocatore, soprattutto dopo la partenza di Noa Lang.

Come riportato da Alfredo Pedullà su X:

Lookman: Dopo la prestazione di ieri l’Atalanta ha deciso di ascoltare offerte. Con un contratto in scadenza 2027 basterebbe meno (forse anche molto meno) dei 45 milioni e passa chiesti la scorsa estate.

In questa stagione, il nigeriano ha fornito tra campionato e Champions 3 gol e 2 assist in 19 presenze.

