Lobotka sblocca Napoli-Sassuolo, non segnava dall’agosto 2022
Un tiro al volo dopo la respinta del portiere Muric. L'ultimo gol era stato contro il Verona. E' la sua terza rete con la maglia del Napoli in sette stagioni.
Stanislav Lobotka sblocca dopo sette minuti di gioco Napoli-Sassuolo con un tiro al volo dopo la respinta del portiere Muric su una conclusione di Elmas.
Il centrocampista slovacco non segnava dall’agosto 2022, prima partita di stagione contro il Verona. La stagione del terzo scudetto, quello con Luciano Spalletti. Da allora, lo slovacco non ha mai più segnato. Tre anni e mezzo dopo, è tornato al gol. Stavolta in casa, al Maradona.
È il suo terzo gol con la maglia del Napoli in sette stagioni in azzurro.
Il Napoli è momentaneamente a 43 punti in classifica, a -6 dall’Inter capolista, che oggi ha vinto 1-0 contro l’Udinese.