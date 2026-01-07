Lo United potrebbe affidarsi ad un ex per il post-Amorim: Solskjaer, Carrick e Van Nistelrooy i candidati

Il Telegraph: la decisione verrà presa dopo la partita di stasera. Solskjaer aveva sostituito Mourinho nel 2018, Carrick era nel suo staff; Van Nistelrooy è stato il tecnico ad interim dopo l'esonero di Ten Hag.

Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick e Ruud Van Nistelrooy sarebbero i potenziali candidati a prendere la panchina del Manchester United dopo l’esonero di Ruben Amiroim. Al momento, c’è Darren Fletcher come tecnico ad interim.

Solskjaer, Carrick e Van Nistelrooy in lista per lo United

Il Telegraph scrive:

Ole Gunnar Solskjaer è in corsa per il ruolo di allenatore dopo aver tenuto colloqui informali con il club ieri, per quello che sarebbe un ritorno all’Old Trafford. Michael Carrick è anche lui tra i candidati presi in considerazione come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Si pensa che anche il nome di Ruud van Nistelrooy sia stato discusso. I colloqui sono in fase preliminare, dopo la partita di stasera col Burnley qualcosa dovrebbe accelerare. Lo United prevede di avere un allenatore ad interim in carica fino alla fine della stagione, al fine di aspettare l’estate e avere più opzioni disponibili e fare una ricerca approfondita per il loro settimo allenatore dal ritiro di Sir Alex Ferguson nel 2013.

Solskjaer aveva sostituito José Mourinho a dicembre 2018. È stato esonerato dal Besiktas ad agosto dopo sette mesi alla guida del club turco. Carrick, 44 anni, era nello staff di Solskjaer e poi è stato in panchina per tre partite nel 2021 dopo che il norvegese fu esonerato; l’ex centrocampista inglese, che ha vinto cinque Premier League e la Champions League con lo United, è stato esonerato dal Middlesbrough lo scorso giugno. Van Nistelrooy, che ha segnato 150 gol in 219 partite con lo United, è stato il tecnico ad interim per quattro partite dopo l’esonero di Erik ten Hag nell’ottobre 2024.