Esonerato Amorim, le sue ultime parole sono state: «sono il manager dello United»
La decisione è stata presa dopo l'1-1 contro il Leeds. I Red Devils dovranno pagargli lo stipendio fino al 2027. Darren Fletcher sarà l'allenatore ad interim.
Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United dopo l’1-1 contro il Leeds e il sesto posto dopo 20 gare in Premier.
Amorim esonerato dal Manchester United
Come riportato da Athletic:
L’ultima partita del portoghese del suo periodo di 14 mesi in carica è stato il pareggio 1-1 contro il Leeds. L’attuale allenatore dell’Under-18 Darren Fletcher dovrebbe prendere il suo posto ad interim. La decisione è stata presa dalla dirigenza del club, tra cui l’amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox, dopo un confronto nel dietro le quinte. Lo United dovrà pagargli lo stipendio interamente fino al 2027. Nella conferenza stampa post-partita, Amorim si era definito il “manager” dello United, non l’ “allenatore”. Ma è stato criticato per le sue tattiche di gioco e il suo 3-4-3.