Lo sfogo di Spalletti: «Non capisco. Teniamo palla e non vinciamo, e non va bene. Teniamo meno palla e vinciamo, e non va bene lo stesso».

Luciano Spalletti in conferenza stampa è sempre uno spettacolo. Prima spiega che cos’ha detto a quel tifoso che in realtà lo tormentava dal primo minuto chiedendo il cambio di qualsiasi calciatore che sbagliasse il passaggio. Ma poi Spallettone scatta alla domanda di un giornalista sulla “partita difficile contro il Benfica”.

Ecco la reazione del tecnico della Juventus:

«Secondo me non è così. È stata veramente una partita difficile? No. È stata difficile dal ventesimo in poi dove hanno avuto palla loro ma non hanno creato quasi niente. Cioè si fa due partite dove noi si tiene palla, si sta sempre nell’area di rigore avversaria e non si riesce a vincerla e siamo quelli che giocano e basta e non tiran fuori un ragno dal buco; ora stasera si tiene in equilibrio e si vince, e allora è stata un partita difficile. In tutti e due i modi, qualsiasi esso sia, noi se ne esce buscandone. È una cosa che non riesco a capire questa. Le altre partite si è fatto bene però non si è vinto, insufficienza a tutti e partite che non serve tenere palla e poi non vincere, stasera stiamo in equilibrio perché la partita è stata in equilibrio se si va a vedere le situazioni da gol (…) la palla di David di testa è una palla importante, poi si è subito anche due tiri in porta ma è una cosa normale. (…) Non è stata una partita difficile, ce la siamo meritata, l’atteggiamento è sempre stato di quelli giusti».

🚨 VIDEO – #Spalletti post #JuveBenfica 2-0: “Battibecco col tifoso? Mi diceva di levare tutti!… Ma quale partita difficile, con voi le buschiamo sempre: la vittoria è meritata! Noi dobbiamo essere di quelli che dicono: «Fischiateci che vogliamo ribaltare i vostri fischi»…” pic.twitter.com/3RMmILkG2E — JUpensiero (@JUpensiero) January 22, 2026

