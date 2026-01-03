Legge di Bilancio, tornano le plusvalenze spalmabili in quattro anni (cinque esercizi totali)
Il calciatore oggetto della cessione deve, però, essere stato tesserato per il club cedente da almeno due anni. Già in questa sessione di mercato si potrà beneficiare di ciò.
Nella nuova Legge di Bilancio approvata dal Parlamento, c’è una misura che cambia le strategie economiche dei club professionistici italiani, in particolare sulle plusvalenze.
La nuova Legge di Bilancio applicata alle plusvalenze nel calcio
Sportmediaset riporta:
La nuova norma permette alle società di non pagare le tasse sull’intera plusvalenza nell’anno in cui viene realizzata, ma offre l’opzione di “spalmare” il carico fiscale in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, fino a un massimo di quattro anni (quindi cinque esercizi totali). C’è però una condizione fondamentale per accedere a questo beneficio: il calciatore oggetto della cessione deve essere stato tesserato per il club cedente da almeno due anni. La novità è operativa per le operazioni effettuate dopo il 31 dicembre 2025: questo significa che le cessioni che verranno concluse nell’attuale sessione di mercato invernale potranno già beneficiare di questo scudo fiscale.