I club italiani (anche il Napoli) tra i più intelligenti al mondo a fare plusvalenze

La Serie A affronta notevoli problemi finanziari e un divario economico con la Premier League e altri grandi campionati. Nonostante ciò, i club sanno scovare e valorizzare il talento.

L’ultimo rapporto Cies lo conferma, analizzando i trasferimenti dal 2021 a oggi. Cinque squadre di Serie A rientrano nella top 15 mondiale per efficienza sul mercato (ovvero, per le plusvalenze che generano): Atalanta, Udinese, Lecce, Bologna e Napoli.

Questi club si uniscono a veri modelli di eccellenza nella vendita, tra cui: Eintracht Francoforte, Brighton, Stoccarda, Benfica, Lens, Union Saint-Gilloise, Lille e Bournemouth.

I club di Serie A sono tra i più efficienti e intelligenti al mondo

Ma in cosa consiste, esattamente, questa indagine del Cies? Ce lo spiega Rivista Undici:

“In pratica, l’Osservatorio ha fatto la differenza tra i soldi investiti e quelli incassati sul calciomercato, tenendo però conto solo di alcuni giocatori. Vale a dire che sono stati acquistati dopo aver già esordito da professionisti, che quindi erano stati allevati nel vivaio di altre società. Ebbene, è venuto fuori che l’Eintracht Francoforte è il club che ha il saldo più positivo (+286 milioni) per tutte queste doppie operazioni; dietro il club tedesco, ci sono il Brighton (+221 milioni) e lo Stoccarda (+178 milioni); al quarto posto c’è l’Atalanta (+150 milioni), al settimo c’è l’Udinese (+128 milioni), al nono c’è il Lecce (+113 milioni), al 12esimo c’è il Bologna (+110 milioni), al 15esimo c’è il Napoli (+96 milioni). La notizia è che nessun’altra lega piazza più squadre nella Top 15 di questa particolare graduatoria”.