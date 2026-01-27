L’economia tedesca ristagna, la Bundesliga invece cresce: si vendono più biglietti e non si capisce perché (Süddeutsche)

I club sono più ricchi: più introiti da marketing e diritti tv, oltre che per i biglietti. Eppure la Bundesliga è un campionato senza suspence, dominato dal Bayern

Nel 2025 il Pil della Germania è aumentato solo dello 0,2%, confermando la stagnazione economica degli ultimi anni a causa di dazi, guerre e instabilità geopolitica. Tuttavia, alcuni settori vanno bene: la Bundesliga ha registrato una stagione record, con un fatturato complessivo di 6,33 miliardi di euro nella stagione 2024/25, secondo il rapporto economico della Dfl.

Racconta il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung:

“L’Ufficio federale di statistica ha appena annunciato che il prodotto interno lordo è aumentato di appena lo 0,2% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Un aumento minimo; nel 2023 e nel 2024 si è registrato addirittura un calo. L’ economia tedesca non riesce proprio a decollare: i dazi, le guerre e gli sconvolgimenti geopolitici di Donald Trump stanno creando un clima di incertezza.

Ma ci sono settori che stanno ottenendo buoni risultati. La Lega Calcio Tedesca (Dfl) ha appena registrato una stagione record. La prima e la seconda divisione della Bundesliga hanno generato un fatturato di 6,33 miliardi di euro nella stagione 2024/25, secondo il rapporto economico recentemente pubblicato dalla Dfl”.

Bundesliga da record

Ciò rappresenta un aumento di oltre il sette percento rispetto all’anno precedente, una cifra che molte aziende in Germania al momento possono solo sognare. Il quotidiano tedesco scrive quasi stupito:

“Anche la situazione economica di tutti i 36 club della prima e seconda divisione è migliorata, secondo i calcoli della Dfl.

Oltre cinque miliardi di euro di fatturato provengono dai 18 club della prima divisione, mentre il resto proviene dalla seconda divisione. Tuttavia, quest’ultima ha registrato una crescita maggiore nella stagione 2024/25. Il motivo: la seconda divisione comprende molti club tradizionali come Schalke 04, Hertha Berlino e Fortuna Düsseldorf, tutti molto popolari e con un’ampia base di tifosi“.

Sono stati venduti più biglietti che mai

Incredibili i dati degli ultimi anni, una controtendenza totalmente inaspettata. SZ riporta:

“Secondo la Dfl (Lega Calcio Tedesca), 13 club di prima divisione e 15 di seconda divisione hanno generato profitti, nella stagione 2024/25, significativamente superiori rispetto all’anno precedente. Negli ultimi anni, i club erano ripetutamente finiti sulle prime pagine dei giornali a causa di cattiva gestione e perdite finanziarie. Ora, sembra che la Bundesliga stia funzionando in modo più solido e anche il patrimonio netto dei club stia registrando un andamento positivo. Il motivo dell’aumento dei ricavi e del miglioramento della redditività è dovuto ai maggiori ricavi derivanti dal marketing e dalla vendita dei diritti televisivi. Inoltre, il crescente numero di spettatori negli stadi è un fattore determinante. Quasi 21 milioni di biglietti sono stati venduti nel 2024/25, un nuovo record, secondo la Dfl”.

E conclude:

“L’interesse è piuttosto sorprendente, soprattutto perché la Bundesliga non è esattamente nota per le sue emozioni. Questa stagione, il Bayern Monaco sta ancora una volta dominando, e ci sono anche molti club minori nella massima divisione che non attirano la stessa attenzione. Inoltre, il reddito disponibile in Germania non sta aumentando e i rivenditori stanno già risentendo della riduzione della spesa dei consumatori. Eppure, sembra che in questi tempi turbolenti e sempre più minacciosi, le persone cerchino distrazione in settori come lo sport e l’intrattenimento”.