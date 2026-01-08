Il Maradona tra i 50 stadi più “gremiti” del 2025: pieno in media al 93,9% (è 28esimo)
Ma nessuno stadio al mondo può battere il "Monumental" del River Plate: quest'anno ha registrato una capienza media di 85.018 persone, su un massimo di 85.018. Esatto: il 100%
Sempre pieno. Nessuno stadio al mondo può battere il “Monumental” di Buenos Aires. Lo stadio del River Plate quest’anno ha registrato una capienza media di 85.018 persone, su un massimo di 85.018. Esatto: il 100%. E ovviamente guida la classifica degli stadi più “visitati” dell’anno appena passato, fatta dalla rivista tedesca “11 Freunde”. Tra i migliori 50 ci sono anche tre stadi italiani, tra cui il Maradona.
L’ex San Paolo è al 28esimo posto con una presenza media di 51.373 persone su una capienza massima di 54.726. Un ottimo 93,9%.
Meglio hanno fatto in termini di numeri assoluti (ma non sempre di percentuali) l’Olimpico di Roma e San Siro. I dati cambiano in funzione di chi ci gioca. La Lazio ha riempito l’Olimpico in media con 42.216 persone (su un massimo di 70.634). Tasso di occupazione: 59,7%. La Roma molto di più, con 63.130 presenze medie, l’89,4%.
Molto più vicini i dati di Inter e Milan. Il Meazza nerazzurro s’è riempito in media con 69.840 persone (Capienza massima: 75.923), quindi al 92%. In versione rossonera al 95,1%: ben 72.169 spettatori in media a partita.