Le strategie di Chivu e Conte per lo scudetto: l’Inter riposa, il Napoli si allena intensamente

Dopo il big match di domenica tra Inter e Napoli, terminato 2-2, oggi le squadre di Chivu e Conte si ritroveranno ad affrontare rispettivamente Lecce e Parma per il recupero della 16esima giornata di campionato.

Chivu e Conte due modi opposti di gestire Inter e Napoli

Claudio Savelli su Libero scrive:

Il duello a distanza prosegue, ma i tenori cantano spartiti opposti. Lo scontro diretto ha certificato che l’obiettivo è lo stesso, lo scudetto, ma d’ora in poi si vedranno strategie diverse: da una parte un allenatore che non fa allenare la squadra, dall’altra uno che alza i toni per vederla sul pezzo. Da una parte la gestione “zen” di Chivu, dall’altra la “fase 2 bellica” di Conte. Ieri Chivu non ha fatto allenamento, giorno libero a tutti, una scelta rivoluzionaria: vuole sgonfiare la tensione accumulata nei big match, far riposare le menti. E’ un messaggio di fiducia totale: sa che l’Inter con le piccole è stata impeccabile, quindi premia il gruppo. Ben diversa l’aria a Castelvolturno. Allenamenti intensi per mettere benzina nella mente. Il tecnico sa che la partita col Parma è la più pericolosa possibile dopo la botta emotiva al Meazza. Il timore di calo di tensione è reale e anche per questo il Napoli non farà turnover.