Inter-Napoli non è finita in pareggio, ha vinto il Napoli e tra Chivu e Conte ha vinto Conte (Ziliani)

L'Inter ha fallito un match ball irripetibile: poteva mandare gli azzurri a -7 e invece Hojlund e McTominay sono stati più forti.

Nessun particolare demerito dei nerazzurri che hanno giocato bene come sempre: ma è stato il Napoli, pur senza Anguissa, Neres e altri titolari, a giocare un match eccezionale per rabbia, determinazione e personalità con due giganti su tutti, Hojlund e McTominay. Piazzata dell’espulsione a parte, la sfida tra Conte e Chivu l’ha vinta Antonio.

Se in tv o sui giornali avete sentito dire o avete letto che Inter-Napoli, il big match giocatosi ieri sera, è finito in pareggio, fossi in voi non mi fiderei: per come la vedo io, ieri a San Siro ha vinto il Napoli. E lo dico non guardando il dito che indica la luna, ma guardando la luna.

Prima considerazione: la partita. Che è stata molto bella, per lo standard del nostro campionato direi addirittura bellissima. Non dico simile a un big match di Premier League ma quasi; diretta da un arbitro – capita poche volte di dirlo, quindi lo dico -, Doveri, che ha mostrato come si possa condurre una partita all’inglese, seriamente, senza fischiare a ogni più piccolo e risibile contatto, responsabilizzando i giocatori e salvaguardando gli spettatori cui è stato finalmente concesso di assistere a una partita di calcio e non di isterismi & nevrosi, anche se qualcuno fuori dal campo non si è allineato (intendo Antonio Conte, ma ne parlo più avanti). Partita, ripeto, che per i motivi che ho detto è stata per me bellissima: con 4 gol a rendere il tutto ancor più emozionante…