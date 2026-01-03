Laurienté a Napoli? L’agente: «Difficile, ma lui vorrebbe fare il salto di qualità»

A Stile Tv è intervenuto l’agente di Armand Laurienté, Roberto Meloni, su un possibile arrivo del giocatore del Sassuolo a Napoli per sostituire Noa Lang, che potrebbe andare via.

Le parole dell’agente di Laurienté sul Napoli

«La vedo molto difficile, una cosa da fantacalcio. In questo momento il Sassuolo non credo voglia liberarsi dei suoi tasselli migliori. Però, il mercato è lungo e i matrimoni si fanno in tre nel calcio per cui tutto può succedere. A noi farebbe piacere confrontarci in un contesto come quello di Napoli. Il ragazzo aspira a giocare in certi palcoscenici e sicuramente sarebbe un passo importante per la carriera di Laurienté. Ha l’età giusta per fare il salto di qualità, ringraziamo sempre il Sassuolo per il percorso fatto, ma ogni giocatore aspira a fare il salto di qualità. Il mercato è lungo e ci sono tante sfaccettature da valutare. Pochi ricordano che lui ha giocato a destra, è passato a sinistra quando è arrivato in Italia, ma ha giocato molto anche al centro del campo, i ruoli offensivi li ha fatti tutti. Non esiste una trattativa reale e in essere col Napoli».