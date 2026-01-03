Home » Il Campo » Calciomercato

Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage

Lo riporta il giornalista sportivo turco Yağız Sabuncuoğlu su X. Schira: con i soldi dell'ala olandese, il Napoli potrebbe affondare su Chiesa.

Neres e Lang

Ni Napoli 22/11/2025 - campionato di calcio Serie A / Napoli-Atalanta / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: esultanza gol Noa Lang

Il Galatasaray è seriamente interessato a Noa Lang e vorrebbe acquistarlo dal Napoli in questa sessione di mercato invernale.

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo turco Yağız Sabuncuoğlu su X:

Il Galatasaray ha avviato le trattative ufficiali con il procuratore di Noa Lang, giocatore del Napoli.

La cessione di Lang potrebbe portare al Napoli Chiesa

Nella sessione di Calciomercato il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e in questa prospettiva potrebbe partite Noa Lang, come ricorda Schira su Tuttosport. In questo caso il Napoli avrebbe i fondi da poter investire in Federico Chiesa:

“A maggior ragione se il corteggiamento del Galatasaray per Noa Lang dovesse attecchire. In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli e volare in Turchia. Con a quel punto i Campioni d’Italia che – ricordiamo sempre devono fare un mercato a saldo zero – potrebbero utilizzare la cifra ricavata per Federico Chiesa. Il gioiello italiano non vorrebbe lasciare il Liverpool e per ora ha preso tempo con tutte le pretendenti, anche se Antonio Conte l’ha sempre ritenuto un top player e lo stima molto”.

