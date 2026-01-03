Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage
Lo riporta il giornalista sportivo turco Yağız Sabuncuoğlu su X. Schira: con i soldi dell'ala olandese, il Napoli potrebbe affondare su Chiesa.
Il Galatasaray è seriamente interessato a Noa Lang e vorrebbe acquistarlo dal Napoli in questa sessione di mercato invernale.
Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo turco Yağız Sabuncuoğlu su X:
Il Galatasaray ha avviato le trattative ufficiali con il procuratore di Noa Lang, giocatore del Napoli.
🚨 Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang’ın Temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı!
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 3, 2026
La cessione di Lang potrebbe portare al Napoli Chiesa
Nella sessione di Calciomercato il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e in questa prospettiva potrebbe partite Noa Lang, come ricorda Schira su Tuttosport. In questo caso il Napoli avrebbe i fondi da poter investire in Federico Chiesa:
“A maggior ragione se il corteggiamento del Galatasaray per Noa Lang dovesse attecchire. In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli e volare in Turchia. Con a quel punto i Campioni d’Italia che – ricordiamo sempre devono fare un mercato a saldo zero – potrebbero utilizzare la cifra ricavata per Federico Chiesa. Il gioiello italiano non vorrebbe lasciare il Liverpool e per ora ha preso tempo con tutte le pretendenti, anche se Antonio Conte l’ha sempre ritenuto un top player e lo stima molto”.