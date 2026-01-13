L’Atletico Madrid piomba su Malen: vuole battere la concorrenza di Napoli e Roma
Ne parla Di Marzio. L'olandese sarebbe la prima scelta per il post Raspadori (che viaggia in direzione Atalanta)
Intrecci di mercato piuttosto clamorosi quelli emersi in mattinata. L’ultimo riguarda Donyell Malen, attaccante dell’Aston Villa, in orbita Napoli e Roma. Infatti, sull’olandese sarebbe piombato l’Atletico Madrid, cercando di sbaragliare la concorrenza delle due compagini italiane. Ne parla Gianluca Di Marzio sul suo sito.
Malen all’Atletico? I dettagli
Si legge sul sito di Di Marzio:
È Donyell Malen la prima scelta dell’Atletico Madrid per il post Giacomo Raspadori. Il club spagnolo sta infatti lavorando per arrivare all’attaccante olandese dell’Aston Villa e per battere così anche la concorrenza delle italiane. Sul giocatore ci sono infatti soprattuto la Roma e il Napoli, come raccontato in questi giorni.