L’Atletico Madrid piomba su Malen: vuole battere la concorrenza di Napoli e Roma

Intrecci di mercato piuttosto clamorosi quelli emersi in mattinata. L’ultimo riguarda Donyell Malen, attaccante dell’Aston Villa, in orbita Napoli e Roma. Infatti, sull’olandese sarebbe piombato l’Atletico Madrid, cercando di sbaragliare la concorrenza delle due compagini italiane. Ne parla Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Malen all’Atletico? I dettagli

Si legge sul sito di Di Marzio:

È Donyell Malen la prima scelta dell’Atletico Madrid per il post Giacomo Raspadori. Il club spagnolo sta infatti lavorando per arrivare all’attaccante olandese dell’Aston Villa e per battere così anche la concorrenza delle italiane. Sul giocatore ci sono infatti soprattuto la Roma e il Napoli, come raccontato in questi giorni.