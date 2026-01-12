L’Arsenal ha assunto il “mago” delle rimesse laterali che fece la fortuna del Liverpool: «È il calcio piazzato sottovalutato»

Thomas Gronnemark è considerato il pioniere di una tattica che in Premier sembra ormai decisiva. Ha sviluppato una metodologia complessa

L’Arsenal vuol vincere la Premier e stavolta non vuol lasciare proprio niente al caso. Quindi ha deciso di affidarsi a quello che il Times definisce “il re delle rimesse laterali”, che fece la fortuna del Liverpool di Klopp: Thomas Gronnemark.

E’ un ex calciatore e atleta danese che un tempo deteneva il record mondiale per la rimessa laterale più lunga (51,33 metri, nel 2010). Di quella cosa ne ha fatta un mestiere: l’allenatore di rimesse laterali, ed è considerato il migliore al mondo in una specialità che all’improvviso è diventata determinante in Premier (per alcuni solo una moda tattica).

La squadra di Mikel Arteta è già la squadra con il maggior numero di gol su calcio piazzato della Premier League, con 12 gol su calcio d’angolo nella stagione 2025-26 grazie al lavoro del suo allenatore Nicolas Jover. “Ora – scrive il Times – in una stagione in cui le rimesse laterali lunghe sono tornate e i gol su rimessa laterale sono aumentati vertiginosamente, si stanno confrontando con quello che il vice allenatore dell’Inghilterra Anthony Barry ha definito “il calcio piazzato sottovalutato”.

Grönnemark, 50 anni, è considerato un pioniere nell’allenamento delle rimesse laterali da due decenni, ha sviluppato una metodologia complessa, in cui le rimesse laterali lunghe sono solo uno degli strumenti e alle squadre viene insegnato a usarle anche per mantenere il possesso palla e avviare gli attacchi. Ha svolto attività di consulenza per Brentford, Borussia Dortmund, Ajax, Midtjylland, Union Saint-Gilloise e JEF United in Giappone. Nel 2018 è stato invitato da Klopp a unirsi allo staff del Liverpool.

Gronnemark ha trascorso cinque anni con Klopp e nella sua prima stagione il Liverpool è balzato dal 18° al 1° posto in Premier League per possesso palla dopo le rimesse laterali. In quella stagione hanno vinto la Champions League e la prima Premier League in 30 anni, la stagione successiva.