La rimessa laterale è diventata una moda in Premier, rivela che anche lì non hanno nuove idee di gioco (So Foot)

“Questa tendenza evidenzia una triste realtà: le migliori squadre della stagione 2025-2026 sono completamente prive di ispirazione nella costruzione del gioco. Certo, la stagione è tutt’altro che finita e molte squadre stanno ancora cercando di risollevarsi grazie alle ingenti spese fuori stagione. Ciononostante, ricorrendo alle rimesse laterali lunghe, dimostrano la loro incapacità di creare occasioni nitide senza quest’innovazione”.

So Foot conclude poi in questo modo:

“Inoltre, la rimessa laterale lunga non è uno schema di gioco, ma una forma d’arte a sé stante. È uno strumento tattico da usare perché si è imparato a padroneggiarla, non perché la usano gli avversari. Thomas Grønnemark, specialista e unico allenatore di rimesse laterali al mondo: «È diventata una moda. Arsenal, Newcastle, Liverpool. Come altre squadre, insistono nel giocare rimesse laterali lunghe senza possedere le competenze necessarie. Il risultato: il calcio diventa noioso per gli spettatori e la rimessa laterale lunga è controproducente, soprattutto perché può portare a più contropiedi per la squadra avversaria».

Sì, la rimessa laterale lunga non piace agli amanti del bel gioco . Ciononostante, rimane incredibilmente efficace, ed è per questo che i club stanno investendo in questo aspetto del gioco. «Alcuni organizzano una sessione ogni settimana dall’inizio della stagione. Hanno ragione, perché se si inizia a lavorarci solo a metà stagione, è inutile», insiste il danese.