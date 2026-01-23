L’Arsenal fa o tutto o niente: quest’anno potrebbe fare il triplete ed eguagliare l’impresa dello United di Ferguson

Carragher sul Telegraph: "La vittoria a San Siro è stata una dichiarazione, ora sembrano avere la conoscenza di come comportarsi di una grande squadra. La percezione dell’Arsenal e di Arteta cambierà per sempre una volta conquistato il titolo"

In un commento pubblicato sul Telegraph, Jamie Carragher analizza la stagione dell’Arsenal e paragona la squadra di Mikel Arteta alle grandi formazioni del passato, tra cui il leggendario Manchester United vincitore del triplete nel 1999.

L’Arsenal come il leggendario United di Ferguson?

Scrive Carragher:

Non è più una questione se l’Arsenal vincerà un trofeo in questa stagione, ma quanti ne metterà in bacheca. In testa alla Premier League e alla Champions League e con un piede già in finale di Carabao Cup, Arteta ha gli strumenti per fare persino meglio della campagna più celebrata di Ferguson.

La posizione delle compagini a metà stagione

Ho recentemente visto un documentario sul triplete del United, e ciò che colpiva era che pochi credevano fosse possibile vincere i tre trofei principali a metà di quella stagione. L’Arsenal oggi è in una posizione molto più forte – e con meno ostacoli – rispetto al United nel gennaio 1999. Allora, nessuno parlava di vincere tutto. A Capodanno, il United aveva vinto solo nove delle sue venti partite di campionato – difficile definire quella una squadra sull’orlo della storia.

Questa Arsenal è più efficiente che spettacolare; i loro 19 gol da calcio d’angolo li avvicinano più ai campioni di George Graham che a quelli di Arsène Wenger. Il miglioramento in attacco è evidente. È indicativo che, scegliendo una squadra della stagione finora, nessun attaccante dell’Arsenal potesse scalzare Erling Haaland, Bruno Fernandes, Morgan Rogers o Antoine Semenyo come scelta offensiva.

La percezione di questa era dell’Arsenal cambierà per sempre una volta conquistato il titolo, specialmente se sarà uno dei tanti trofei ottenuti dopo un lungo processo di ricostruzione. L’intero periodo di Arteta verrà rivalutato e gli sarà riconosciuto il merito dell’evoluzione che ha portato al successo. Gli uomini di Arteta Hanno già abbastanza aspettative tentando di porre fine a un’attesa di 22 anni per il titolo inglese e nulla può cambiare il fatto che il premio che desiderano è a portata di mano.

Il paragone con il Liverpool dell’anno scorso

Lo stesso si diceva del Liverpool la scorsa stagione, quindi perché non dell’Arsenal ora? La rosa di Arteta ha più profondità rispetto a quella di Arne Slot dodici mesi fa.

La vittoria a San Siro è stata una dichiarazione. Hanno ben figurato in Europa negli ultimi anni, ma ora sembrano avere il passo sicuro, la fiducia e la conoscenza di come comportarsi di una grande squadra. Lentamente ma inesorabilmente, Arteta ha costruito le fondamenta di una squadra che mantiene standard elevati ogni settimana in qualsiasi sede. Per batterli, un avversario deve essere al massimo e sperare che l’Arsenal abbia una giornata storta. È una posizione entusiasmante per Arteta. È in una fase in cui sa di poter fidarsi dei suoi giocatori in difesa, quindi anche se non sono sempre brillanti in attacco, hanno comunque la possibilità di vincere.