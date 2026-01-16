Lang vorrebbe giocare il Mondiale con l’Olanda, ma senza passare per la Turchia

Gazzetta: lui e Lucca piacciono ad alcuni club turchi e l'olandese non gradisce la destinazione. Il Napoli, intanto, vorrebbe En-Nesyri, che ha già aperto al trasferimento. Ma arriverebbe in prestito.

Lorenzo Lucca e Noa Lang sono stati messi in discussione dal Napoli. I due sono arrivati nel mercato estivo, rispettivamente da Udinese e Psv; non hanno trovato granché spazio, ma non hanno neanche spaccato le partite come forse si aspettava il tecnico Antonio Conte e la dirigenza azzurra. Intanto, il Napoli dovrà fare mercato a saldo zero in questo mese, dunque se non ci sono uscite, non possono esserci entrate. Agli azzurri piace Youssef En-Nesyri, ex Siviglia, ora al Fenerbahce.

Lucca e Lang in uscita, al Napoli piace En-Nesyri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

L’ex Udinese è tra gli obiettivi del Besiktas e potrebbe valutare la destinazione almeno fino a fine stagione. Anche l’olandese ha estimatori dalla Turchia e per quanto abbia bisogno di continuità per conquistare un posto ai prossimi Mondiali, non è molto attratto da questa opzione. Il Napoli, intanto, ha già individuato un nome per rinforzare il reparto: Youssef En-Nesyri, in uscita dal Fenerbahce, che ha già aperto al trasferimento in Italia. Per le limitazioni imposte al mercato degli azzurri, a ogni modo, dovrà esserci prima un’uscita per procedere a un acquisto. Operazioni che, con ogni probabilità, saranno in prestito.