Lang, serve altro per rimanere nel Napoli di Conte: difficilmente sarà titolare contro l’Inter (Gazzetta)
La Gazzetta boccia Lang, Buongiorno e Gutierrez i tre che ieri sera Conte ha schierato contro il Verona. Hanno deluso tutti e tre, almeno per il quotidiano sportivo.
Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:
Qualcuno salvi il soldato Buongiorno, verrebbe da dire. Perché Alessandro era un pilastro di questa squadra, un intoccabile nella scorsa stagione fino all’infortunio e anche in questi primi mesi, sempre accompagnati però da qualche acciacco di troppo. Ma da Riad in avanti, ha perso lo status di insostituibile, scivolando dietro a un senatore come Juan Jesus.
Una bocciatura al di là dell’episodio del rigore:
la sua partita è stata sporca: tanti errori in appoggio, in difficoltà nel venire su con la palla. E anche in marcatura ha fatto fatica con Sarr e Orban. Forse anche mentalmente, le recenti panchine qualche scoria l’hanno lasciata, ma il Napoli deve ritrovare il miglior Buongiorno in fretta.
Ma per la Gazzetta,
la delusione maggiore porta a Lang, l’uomo che doveva fare la differenza a livello qualitativo, vista l’assenza del suo amico Neres. E invece Noa è stato timoroso, spesso fuori dalla partita anche per scelta. Conte lo ha invitato a stare più dentro al campo, nel vivo del gioco. Ma l’olandese – anche per propensione naturale – continuava ad allargarsi. Ha scodellato in area l’angolo dell’1-2 di McTominay, ma non può bastare. Specie se si guarda in ottica San Siro. Noa si giocava la possibilità di essere titolare domenica, ma non è così che si può convincere Conte. Le sirene del mercato sono sempre rumorose, Lang vuole rimanere a Napoli ma è tempo di lanciare segnali. Veri, continui. Per evitare di salutare già a gennaio.