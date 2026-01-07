Lang ha un’altra occasione, oggi contro il Verona gioca lui

Toccherà a Noa Lang giocare al posto di Neres la cui caviglia turba l’ambiente Napoli in vista di Inter-Napoli di domenica sera. Stasera contro il Verona (ore 18.30) ci sarà lui nel tridente a far coppia con Elmas, dietro ovviamente al danese Hojlund.

Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Sarà intanto Lang a far cop­pia con Elmas die­tro alla punta Hoj­lund, un’occa­sione impor­tante per l’olan­dese che di fatto rac­co­glie un’ere­dità pesante e dovrà dimo­strare a Conte di meri­tare ulte­rior­mente la sua fidu­cia. Radio­mer­cato è molto inte­res­sata a lui, ma l’alle­na­tore del Napoli dif­fi­cil­mente si pri­verà di una pedina che all’occor­renza — fra infor­tuni e defe­zioni dell’ultima ora — ha talento e soprat­tutto una grande per­so­na­lità. La sfida infra­set­ti­ma­nale ha le sue insi­die con­tro una squa­dra reduce da due scon­fitte con­se­cu­tive e che è in ritiro da tre giorni, ma che tra­di­zio­nal­mente ha dato del filo da tor­cere ai par­te­no­pei.

Lucca ha recu­pe­rato dall’influenza, è in pan­china. Pos­si­bile un turno di riposo per Spi­naz­zola — Gutier­rez al suo posto — e soprat­tutto il ritorno nei tre della difesa di Buon­giorno al posto di Juan Jesus dif­fi­dato (con Di Lorenzo e Rrha­mani). Conte non vuole rischi in ottica San Siro, dove otti­mi­sti­ca­mente pre­vede di recu­pe­rare Neres.