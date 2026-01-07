Lang ha un’altra occasione, oggi contro il Verona gioca lui
Il Corsera. Conte si affida all'olandese che farà coppia con Elmas alle spalle di Hojlund. Gioca Buongiorno (Juan Jesus è diffidato)
Toccherà a Noa Lang giocare al posto di Neres la cui caviglia turba l’ambiente Napoli in vista di Inter-Napoli di domenica sera. Stasera contro il Verona (ore 18.30) ci sarà lui nel tridente a far coppia con Elmas, dietro ovviamente al danese Hojlund.
Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
Sarà intanto Lang a far coppia con Elmas dietro alla punta Hojlund, un’occasione importante per l’olandese che di fatto raccoglie un’eredità pesante e dovrà dimostrare a Conte di meritare ulteriormente la sua fiducia. Radiomercato è molto interessata a lui, ma l’allenatore del Napoli difficilmente si priverà di una pedina che all’occorrenza — fra infortuni e defezioni dell’ultima ora — ha talento e soprattutto una grande personalità. La sfida infrasettimanale ha le sue insidie contro una squadra reduce da due sconfitte consecutive e che è in ritiro da tre giorni, ma che tradizionalmente ha dato del filo da torcere ai partenopei.
Lucca ha recuperato dall’influenza, è in panchina. Possibile un turno di riposo per Spinazzola — Gutierrez al suo posto — e soprattutto il ritorno nei tre della difesa di Buongiorno al posto di Juan Jesus diffidato (con Di Lorenzo e Rrhamani). Conte non vuole rischi in ottica San Siro, dove ottimisticamente prevede di recuperare Neres.