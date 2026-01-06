Repubblica: da allora ha perso il posto nel terzetto difensivo a favore di Juan Jesus che ha mostrato grande affidabilità. Conte ha confermato il sorpasso gerarchico

Buongiorno torna titolare contro il Verona, dopo l’Udinese ha perso il posto

Napoli-Verona è l’occasione per rivedere in campo Alessandro Buongiorno che aveva perso il posto dopo la sconfitta con l’Udinese. Da allora ha sempre giocato Juan Jesus, anche in Supercoppa: un sorpasso gerarchico confermato da Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Lazio.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Assomiglia quasi a una certezza il rientro di Alessandro Buongiorno tra i titolari. Ha giocato l’ultima dall’inizio con l’Udinese e ha deluso proprio come tutto il Napoli. Da allora ha perso il posto nel terzetto difensivo a favore di Juan Jesus che ha mostrato grande affidabilità. La gara col Verona è un appuntamento importante per l’ex capitano del Toro che proverà a mettere in difficoltà Conte per i match successivi. Buongiorno rappresenta un valore di questa squadra, ma deve tornare ai livelli della scorsa stagione per fare la differenza e confermarsi pure in Nazionale. Ma intanto c’è il Verona e Buongiorno non potrà sbagliare. Probabilmente dovrà ancora aspettare, invece, Sam Beukema che si è fermato per una botta al piede a Riad, durante la Supercoppa. L’olandese proverà a rientrare tra i convocati, ma è più probabile rivederlo a disposizione con l’Inter.