Lang e Lucca vicini all’uscita, il Napoli sta per sbloccare il mercato in entrata (Di Marzio)
Lucca verso il Nottingham Forest, Lang al Galatasaray. In entrata i nomi più gettonati sono (per ora) En-Nesyri e Sterling
Lang e Lucca, ci siamo. Anche per Gianluca Di Marzio i due sono vicini all’addio – almeno temporaneo – al Napoli. Perché per entrambi sarebbe una partenza in prestito con diritto di riscatto, non obbligo.
Scrive Di Marzio:
Il Napoli si avvicina alle cessioni dei due attaccanti, che sbloccheranno anche il mercato in entrata
Importanti novità in casa Napoli, per cui potrebbe sbloccarsi il calciomercato. Infatti, sono sempre più vicine le uscite in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang.
Per il primo gli azzurri hanno trovato un accordo di massima con il Nottingham Forest. Il futuro della punta dipenderà dalla sua volontà. Su di lui c’è anche l’interesse del Pisa, con i nerazzurri che corteggiano Lucca per il ritorno in Toscana. Lang, invece, si avvicina al Galatasaray. Una volta completate queste due cessioni, per gli azzurri si sbloccherà il mercato in entrata.
Infatti, per il Napoli il mercato di gennaio dovrà essere obbligatoriamente a saldo zero. In sostanza, per acquistare si dovrà prima cedere.
Se entrambe le operazioni dovessero raggiungere il traguardo, il Napoli penserà alle entrate, per sostituire i due giocatori.
Da capire quali saranno i piani della società: se stringere per En-Nesyri o Sterling o andare su altre soluzioni.