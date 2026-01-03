Lang a Napoli è ancora un’incognita, di lui s’è visto poco, quasi niente (Gazzetta)
La Turchia lo tenta, lui pubblica foto con la maglia del Napoli. Il club lo ha pagato 28 milioni, è rimasto in una dimensione opaca anche dopo la svolta di Bologna
Noa Lang, le sirene turche e una dimensione napoletana che resta ancora balbettante. Ne scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano che traccia un bilancio di questi mesi dell’olandese a Napoli. Mesi in cui l’ex Psv non ha lasciato il segno, nemmeno dopo la rivoluzione di Bologna che lo ha riportato titolare al fianco di Neres. È durato qualche partita.
Scrive la Gazzetta:
C’è Noa Lang, che ha agenti vivaci e un senso di precarietà che si ricomincia ad avvertire: dopo il 6-2 di Eindhoven, in quel momento in cui – liberi tutti – fu possibile liberarsi davanti a microfoni familiari, l’olandesino la buttò lì («Ho parlato una sola volta con Conte») e mise un ditone nella piaga della sconfitta. Lang a Napoli è ancora un’incognita, di lui s’è visto poco, quasi niente: 439’ in campionato (e complessivamente 709’), un solo gol, qualche rara accelerazione capace di alimentare ottimismo, marginalità nel «progetto». Però, e nel calcio non si può buttare via in una ventina di partite l’acqua sporca e pure il bambino, ci sono i 28 milioni investiti nell’estate scorsa che sommati ai 35 di Lucca finiscono per fare una fortunada tutelare.
E ancora:
La rivoluzione di Bologna, quella favorita pure da una serie di incidenti che hanno spinto Antonio Conte a intervenire e a cambiare: Lang ha scoperto di essere una risorsa, si è divertito alle spalle di Hojlund standosene un po’ tra le linee nel 3-4-2-1 e un po’ largo (nella fase difensiva), per garantire il 5-4-1. Ma, pur giocando, Lang è rimasto in una dimensione opaca dalla quale è uscito sui social per commentare gli echi turchi e in genere quelli del mercato: foto-simbolica di una esultanza, come dire, io resto qua. Ma a Manchester – lato United sono anche meno sicuri, adesso, che Mainoo possa rimanere: il Napoli aspetta decisioni da un club che si è rivelato amico, con le cessioni di McTominay e Hojlund, e se Lang dovesse riscontrare stima, il dialogo si riaprirebbe. Mai dire mai.