Lang a Napoli è ancora un’inco­gnita, di lui s’è visto poco, quasi niente (Gazzetta)

Noa Lang, le sirene turche e una dimensione napoletana che resta ancora balbettante. Ne scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano che traccia un bilancio di questi mesi dell’olandese a Napoli. Mesi in cui l’ex Psv non ha lasciato il segno, nemmeno dopo la rivoluzione di Bologna che lo ha riportato titolare al fianco di Neres. È durato qualche partita.

Scrive la Gazzetta:

C’è Noa Lang, che ha agenti vivaci e un senso di pre­ca­rietà che si rico­min­cia ad avver­tire: dopo il 6-2 di Ein­d­ho­ven, in quel momento in cui – liberi tutti – fu pos­si­bile libe­rarsi davanti a micro­foni fami­liari, l’olan­de­sino la buttò lì («Ho par­lato una sola volta con Conte») e mise un ditone nella piaga della scon­fitta. Lang a Napoli è ancora un’inco­gnita, di lui s’è visto poco, quasi niente: 439’ in cam­pio­nato (e com­ples­si­va­mente 709’), un solo gol, qual­che rara acce­le­ra­zione capace di ali­men­tare otti­mi­smo, mar­gi­na­lità nel «pro­getto». Però, e nel cal­cio non si può but­tare via in una ven­tina di par­tite l’acqua sporca e pure il bam­bino, ci sono i 28 milioni inve­stiti nell’estate scorsa che som­mati ai 35 di Lucca fini­scono per fare una for­tu­nada tute­lare.

E ancora:

La rivo­lu­zione di Bolo­gna, quella favo­rita pure da una serie di inci­denti che hanno spinto Anto­nio Conte a inter­ve­nire e a cam­biare: Lang ha sco­perto di essere una risorsa, si è diver­tito alle spalle di Hoj­lund stan­do­sene un po’ tra le linee nel 3-4-2-1 e un po’ largo (nella fase difen­siva), per garan­tire il 5-4-1. Ma, pur gio­cando, Lang è rima­sto in una dimen­sione opaca dalla quale è uscito sui social per com­men­tare gli echi tur­chi e in genere quelli del mer­cato: foto-sim­bo­lica di una esul­tanza, come dire, io resto qua. Ma a Man­che­ster – lato Uni­ted sono anche meno sicuri, adesso, che Mai­noo possa rima­nere: il Napoli aspetta deci­sioni da un club che si è rive­lato amico, con le ces­sioni di McTo­mi­nay e Hoj­lund, e se Lang dovesse riscon­trare stima, il dia­logo si ria­pri­rebbe. Mai dire mai.