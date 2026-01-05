L’Africa non è così povera. Il Camerun ai quarti di Coppa e il governo regala 28mila euro a ciascun giocatore

Il Camerun ai quarti di Coppa e il governo regala 28mila euro a ciascun giocatore

La qualificazione ai quarti di finale della Coppa d’Africa delle Nazioni 2025 vale molto più di un semplice traguardo sportivo per il Camerun. Dopo il successo per 2-1 sul Sudafrica, arrivato nei sedicesimi di finale del torneo in corso in Marocco, il governo ha infatti deciso di premiare immediatamente la squadra con una maxi prima da circa 27.700 euro a giocatore. Lo scrive Le Parisien

Il premio comprende sia il bonus per la vittoria sia quello legato al passaggio del turno. Una cifra significativa, che sottolinea il peso attribuito dall’esecutivo camerunese al cammino dei Lions Indomabili in una competizione che, nelle ultime due edizioni, li aveva visti fermarsi allo stesso punto. La rimonta contro il Sudafrica ha rilanciato entusiasmo e aspettative. Decisive le reti di Tchamadeu e Kofane, con quest’ultimo protagonista insieme al giovane Baleba, indicato come uno degli uomini simbolo della nuova generazione.

L’annuncio del premio è arrivato il giorno successivo alla partita, con il ministro dello Sport e dell’Educazione fisica Narcisse Mouelle Kombi che ha disposto il pagamento immediato come segno di incoraggiamento e riconoscimento per il risultato ottenuto. Nei quarti di finale la Nazionale affronterà il Marocco, paese ospitante del torneo.