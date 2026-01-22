La vittoria del Chelsea contro il Pafos porta con sé più interrogativi che altro: Rosenior ha tanto da fare

Il Times: "La prossima sfida è contro il Napoli di Antonio Conte, che ha bisogno di fare risultato per qualificarsi. «Non sono intimorito,» ha detto Rosenior"

La vittoria sofferta ai danni del Pafos, modesta squadra cipriota, ha messo in luce l’enorme lavoro che dovrà fare Rosenior sulla panchina del Chelsea. Prossimo match dei Blues: contro il Napoli di Conte. Rosenior, tuttavia, non si è detto particolarmente intimorito, come riporta il Times.

Chelsea, Rosenior avrà molto da fare

Si legge sul Times

Ci sono voluti 21 tentativi in porta e 77 minuti, ma il Chelsea è riuscito a sbloccare il punteggio ed evitare una pesante battuta d’arresto contro il Pafos.

La prestazione del Chelsea non è stata ancora una volta esaltante, diventando, in definitiva, una stressante rincorsa a evitare l’imbarazzo, il che ha reso un po’ fuori luogo i festeggiamenti al fischio finale. L’emozione predominante era il sollievo. Il club di West London aveva già deluso in Champions League in questa stagione — pareggiando con il Qarabag e perdendo contro l’Atalanta — e ha rischiato di farlo di nuovo.

Questo risultato potrebbe comunque pesare. Pur essendo attualmente tra le prime otto, il Chelsea è a 13 punti con altre sette squadre e la differenza reti potrebbe fare la differenza. Prossima sfida: la trasferta contro il Napoli di Antonio Conte, che ha bisogno di un risultato per qualificarsi. “Non sono intimorito da questo,” ha detto Rosenior.

«Bisogna continuare a spingere,» ha detto Rosenior. “Ovviamente avremmo voluto il gol prima. Sono soddisfatto di alcune cose, ma ci sono margini di miglioramento.»