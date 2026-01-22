Calciomercato Napoli: Lucca orientato ad accettare il Nottingham Forest (Moretto)

Calciomercato Napoli: Matteo Moretto, in un video su YouTube, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Lorenzo Lucca.

Calciomercato Napoli, il punto su Lucca

Spiega Moretto:

“C’è la sensazione è che Lucca possa dire sì al Nottingham. La sensazione è questa. Quello che vi possiamo aggiungere è che il Nottingham sta ricevendo diversi profili di altri attaccanti da poter firmare in questi ultimi giorni di mercato. Sta ricevendo diversi nomi da aggiungere alla propria lista, ma il Nottingham sta continuando ad aspettare Lorenzo Lucca e la sensazione è che il Nottingham sia positivo in merito al tema Lucca. Non siamo ancora arrivati al dunque, non siamo ancora arrivati ad una decisione finale ora in questo momento, ma è possibile magari che dal prossimo video in poi si possa parlare di un Lucca che è andato di qua di là, di su o di giù, ma quello che vi posso dire è che in questo momento c’è ottimismo in casa Nottingham, quindi vi aggiorneremo sul tema.”