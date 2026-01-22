Il mercato bloccato del Napoli è un caso politico (che però pare già concluso: i club concorrenti non daranno il via libera alla modifica della norma). Ma, riporta il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe potuto evitare questo stallo pagando un’impo­sta sui 40 milioni di utili attual­mente indi­spo­ni­bili (che andreb­bero tolti dalle dispo­ni­bi­lità della Fil­mAuro per entrare in quelle del Napoli).

È quanto scrive Giorgio Marota per il Corriere dello Sport:

È una sfida poli­tica, prima ancora che rego­la­men­tare. Nella quale, a detta di molti, il Napoli, la società più patri­mo­nia­liz­zata d’Ita­lia, pro­ta­go­ni­sta di un bilan­cio flo­rido gra­zie ai risul­tati dell’ultimo trien­nio, avrebbe anche potuto evi­tare di entrare. Come? Da una parte, pagando sem­pli­ce­mente un’impo­sta sui 40 milioni di utili attual­mente indi­spo­ni­bili (che andreb­bero tolti dalle dispo­ni­bi­lità della Fil­mAuro per entrare in quelle del Napoli), dall’altra appro­fon­dendo per tempo le con­se­guenze di una norma che la Figc accettò pro­prio per venire incon­tro alle esi­genze di una Lega che, a quel tempo, non era ancora gui­data da Simo­nelli bensì da Casini, molto vicino alle posi­zioni di ADL e Lotito. Va da sé che modi­fi­care una norma in corsa, tra l’altro a dieci giorni dalla fine del mer­cato, fac­cia stor­cere il naso a molti. L’asten­sione di Juve, Inter e Roma è una con­tra­rietà masche­rata dal buon gusto di non votare con­tro un altro club, la scelta del Milan invece come detto è sim­bo­lica. Simo­nelli ieri ha scritto alle quat­tro società per­plesse. Per ogni ora che passa si ridu­cono le pos­si­bi­lità di svolta per il Napoli e per Conte, che resta in attesa dei rin­forzi. Il con­si­glio fede­rale tor­nerà a radu­narsi, sta­volta in pre­senza, lunedì mat­tina. Ma in caso di novità a stretto giro, non è escluso che Gra­vina possa con­vo­carne un altro d’urgenza. Prima di tutto, però, ha chie­sto alle società un’assun­zione di respon­sa­bi­lità.