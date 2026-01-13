La prima vigilia di Arbeloa: «Il bel gioco? Al Real Madrid conta vincere, lo so»

Domani l'esordio in Coppa del Re: «Non vi dico cosa ci siamo detti con Xabi Alonso. Mourinho è stato molto importante per me ma non sarò José Mourinho, altrimenti fallirei»

Quella che doveva essere una conferenza stampa ordinaria alla vigilia della Coppa del Re si è trasformata, di fatto, nell’investitura di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore del Real Madrid. Il club blanco ha scelto l’ex tecnico del Castilla per raccogliere l’eredità di Xabi Alonso, esonerato dopo appena sette mesi sulla panchina merengue. Arbeloa, 42 anni, farà il suo debutto ufficiale domani (mercoledì) in trasferta nella sfida di Coppa del Re contro l’Albacete. Nel primo incontro con i media ha preferito evitare riferimenti tattici, concentrandosi invece sull’identità e sulle ambizioni del Real Madrid: “Qui conta vincere, vincere e tornare a vincere”, ha dichiarato, andando dritto al cuore del madridismo. Il racconto di El Paìs.

“Abbiamo parlato a lungo ieri [lunedì con Xabi Alonso]”, ha raccontato Arbeloa in una sorta di mix tra la presentazione di un allenatore appena assunto, con tanto di discorso di Emilio Butragueño, e una conferenza stampa pre-partita, quella degli ottavi di finale di Coppa del Re di mercoledì contro l’Albacete allo stadio Carlos Belmonte (21:00, La1).

Erediterà l’incarico per un periodo che, nel turbine di cambiamenti, non è stato ancora definito con precisione. “Sono qui in questo club da 20 anni e resterò al Real Madrid finché il Real Madrid vorrà che io rimanga qui”, ha detto Arbeloa. “Il periodo migliore della mia vita è stato come giocatore del Real Madrid”. Il periodo iniziale del club è fino alla fine della stagione, secondo fonti a conoscenza del piano. Il club non sta trattando il passaggio di consegne come qualcosa di effimero in attesa di ingaggiare un altro allenatore per il resto della stagione.

“Abbiamo visto tutti le ultime partite e quanto duramente hanno combattuto l’altro giorno nella finale di Supercoppa. Penso che non abbiamo solo una grande squadra, ma una squadra di bravi ragazzi, disposti a tutto, conoscendo le esigenze del Real Madrid. Non dimentichiamo che alcuni dei nostri giocatori hanno vinto sei Coppe dei Campioni, che molti di loro hanno già vinto titoli con il Real Madrid, cosa che sembra essere dimenticata in fretta. E qui si può vincere solo con impegno, sacrificio e costanza”.

Ha combattuto quella battaglia in campo al fianco di Xabi Alonso, sotto gli ordini di José Mourinho. “Per me è stato un privilegio e un onore essere esordito da José Mourinho”, ha detto Arbeloa. “Ho ancora un ottimo rapporto con lui. Mi ha influenzato molto, è stata una persona che porto dentro di me. Sarò Álvaro Arbeloa. Non ho paura di fallire, ma sono sicuro che se provassi a essere José Mourinho, fallirei clamorosamente”.

Alcune risposte della conferenza, tratte da Diario As

Ha parlato con Xabi.

«Quello di cui ho discusso con Xabi resterà tra noi».

Impegno dei giocatori:

«Abbiamo visto tutti nelle ultime partite quanto hanno lottato in Supercoppa… Abbiamo una grande squadra con ragazzi disposti a tutto. Non dimentichiamo che ci sono giocatori con sei Coppe dei Campioni. Questo sembra che venga dimenticato in fretta. È questo che ha reso il Real Madrid il miglior club della storia».

Gli ego nello spogliatoio:

«Non mi preoccupa molto. Abbiamo una squadra con grandi giocatori e sono tutti bravi ragazzi; nessuno è più interessato a vincere titoli dei giocatori stessi. Ho detto loro che il periodo più bello della mia vita è stato giocare per il Real Madrid, e devono goderselo. Sono esigenti con se stessi. La prima impressione è stata buona».

Cosa significa giocare bene?

«Il Real Madrid ha 120 anni di storia, ed è difficile che le cose vengano riconosciute. Alcuni qui hanno vinto tre Champions League, e si dice che poi siano tornati a casa ad annaffiare il giardino. So dove mi trovo. Conosco le esigenze che affrontiamo e cosa significa giocare bene, cosa vogliono vedere i tifosi. Qui, vincere è ciò che conta».

Preparazione fisica e Pintus:

«Per me è un privilegio avere Pintus nello staff tecnico. Ha vinto cinque Coppe dei Campioni. Sarà lui a occuparsi dell’aspetto fisico: conosce bene i giocatori e ha un suo metodo che sappiamo funzionare bene. È un piacere stare con lui e imparare da lui».

Che tipo di Real Madrid spera di vedere?

«Questo club è vincere, vincere e vincere ancora. È nel nostro Dna. È questo che ci ha portato a riempire le bacheche dei trofei. Quando ero giocatore, ho ricevuto questi valori dallo spogliatoio; è la cosa più importante. Questa è la mia ossessione».

La situazione di Vinicius:

«Sono fortunato ad avere Vini; è amato da tutti i tifosi. Abbiamo visto tutti la finale; è questo il Vini che vogliamo vedere, quello che si diverte, che ride, che balla… Questo è il Vini che voglio vedere».

Tabula rasa per lo spogliatoio:

«Tutti ripartono da zero, è un nuovo inizio. Ecco, è un nuovo inizio per tutti, a partire dalla partita contro l’Albacete. Tutti i giocatori sono molto motivati, mi hanno dimostrato questo entusiasmo».